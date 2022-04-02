الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 8.2 مليار جنيه قيمة قضايا في شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 272 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و8 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال شهر على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وأسفرت الجهود عن في مجال قضايا التهرب الضريبي، ضبط 7576 قضية في مجال التهرب الضريبي:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص)، بمبالغ مالية بلغت (أكثر من 8 مليار جنيه) – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (أكثر من 23 مليون جنيه).

وضبط 326 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها (قرابة 1.5 مليار جنيه)، ضبط 277 قضية في مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمبالغ مالية مضبوطة بلغت قيمتها (قرابة 79 مليون جنيه مصري – عملات أجنبية مختلفة بما يعادل قرابة 32 مليون جنيه)، بالإضافة إلى ضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة بما يعادل (قرابة 145مليون جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.