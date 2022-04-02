الداخلية X شهر.. غلق 18963 محلًا مخالفًا و211 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال شهر عن ضبط 4625 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 26241 أرجيلة، وغلق 18963 محل مخالف لقرار الغلق.

وضبط 211814 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 210455 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1359 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.