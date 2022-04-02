ضبط هارب من 1160 سنة سجن في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه في 136حكم جناية بإجمالي 1160 سنة سجن.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أفادت بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم رمانة بشمال سيناء والمطلوب التنفيذ عليه في 136 جناية بتهم تزوير) بلغت مدة السجن (1160 سنة) بتغيير محل إقامته والإقامة بشقة بعقار كائن بمنطقة الشيخ زايد دائرة قسم ثالث الإسماعيلية، خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.