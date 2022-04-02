القبض على شخص لحيازته 20 قطعة حشيش في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، على شخص وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بالقاهرة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلاحظ لهم اصطدام سيارة نقل يستقلها شخصان بسيارة أخرى نقل "انصرف قائدها بالسيارة" وحال توجه القوة لفحص السيارة ومستقليها لاذ قائدها بالفرار وتمكنت القوة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية) وعُثر بداخل السيارة على (عدد 20 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش- مبلغ مالي- هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار بالاشتراك مع (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة "مستأجرة" لتسهيل تنقلاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بمراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.