شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات الأوقاف تحقق 10 ملايين جنيه صكوك إطعام خلال شهر شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مديريات الأوقاف أكثر من عشرة ملايين جنيه في مشروع صكوك الإطعام خلال شهر شعبان، حيث بلغت مبيعات المديريات من الصكوك (34552) صكًّا بإجمالي (10365600) جنيه، وفي مقدمتها مديريات: " القاهرة، الغربية، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الفيوم، بنى سويف، البحيرة، المنيا، الدقهلية".

وأعلنت وزارة الأوقاف، خطة توزيع لحوم صكوك الإطعام فى الأسبوع الأول لشهر رمضان، في إطار دورها المجتمعي ومن خلال مشروع صكوك الإطعام شهر رمضان المبارك، حيث سيتم توزيع (100) طن لحوم إطعام تنطلق غدا الأحد وحتى السبت 9 / 4 / 2022م.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن يتم التوزيع فى المحافظات الآتية:

(القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- أسيوط- الفيوم- سوهاج- قنا- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- شمال سيناء) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (390) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.

ويكون توزيع المائة طن لحوم خلال الأسبوع القادم على النحو التالي:

أولًا: يوم الأحد 3 / 4 / 2022م

1. القليوبية - 4

2. الدقهلية - 4

3. الغربية - 3

4. المنوفية – 2

ثانيًا: يوم الاثنين 4 / 4 / 2022م

1. القاهرة - 4

2. الفيوم - 4

3. الشرقية - 3

4. البحيرة - 3

ثالثًا: يوم الثلاثاء 5 / 4 / 2022م

1. الإسكندرية - 4

2. بني سويف - 4

3. المنيا - 4

4. أسيوط - 4

5. سوهاج – 4

رابعًا: يوم الأربعاء 6 / 4 / 2022م

1. الجيزة - 4

2. الغربية - 3

3. قنا - 3

خامسًا: يوم الخميس 7 / 4 / 2022م

1. الفيوم - 4

2. الشرقية - 3

3. البحيرة - 3

سادسًا: يوم الجمعة 8 / 4 / 2022م

1. أسيوط - 4

2. سوهاج - 4

3. قنا - 3

4. شمال سيناء - 2

سابعًا: يوم السبت 9 / 4 / 2022م

1. القاهرة - 4

2. الإسكندرية - 4

3. الجيزة - 4

4. بني سويف - 4

5. المنيا - 4