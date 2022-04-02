شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات الأوقاف تحقق 10 ملايين جنيه صكوك إطعام خلال شهر شعبان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حققت مديريات الأوقاف أكثر من عشرة ملايين جنيه في مشروع صكوك الإطعام خلال شهر شعبان، حيث بلغت مبيعات المديريات من الصكوك (34552) صكًّا بإجمالي (10365600) جنيه، وفي مقدمتها مديريات: " القاهرة، الغربية، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الفيوم، بنى سويف، البحيرة، المنيا، الدقهلية".
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه من المقرر أن يتم التوزيع فى المحافظات الآتية:
(القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- أسيوط- الفيوم- سوهاج- قنا- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- شمال سيناء) ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه (390) طنًّا من لحوم صكوك الإطعام حتى الآن.
ويكون توزيع المائة طن لحوم خلال الأسبوع القادم على النحو التالي:
أولًا: يوم الأحد 3 / 4 / 2022م
1. القليوبية - 4
2. الدقهلية - 4
3. الغربية - 3
4. المنوفية – 2
ثانيًا: يوم الاثنين 4 / 4 / 2022م
1. القاهرة - 4
2. الفيوم - 4
3. الشرقية - 3
4. البحيرة - 3
ثالثًا: يوم الثلاثاء 5 / 4 / 2022م
1. الإسكندرية - 4
2. بني سويف - 4
3. المنيا - 4
4. أسيوط - 4
5. سوهاج – 4
رابعًا: يوم الأربعاء 6 / 4 / 2022م
1. الجيزة - 4
2. الغربية - 3
3. قنا - 3
خامسًا: يوم الخميس 7 / 4 / 2022م
1. الفيوم - 4
2. الشرقية - 3
3. البحيرة - 3
سادسًا: يوم الجمعة 8 / 4 / 2022م
1. أسيوط - 4
2. سوهاج - 4
3. قنا - 3
4. شمال سيناء - 2
سابعًا: يوم السبت 9 / 4 / 2022م
1. القاهرة - 4
2. الإسكندرية - 4
3. الجيزة - 4
4. بني سويف - 4
5. المنيا - 4