لليوم الثانى .. صرف معاشات أبريل من ماكينات الصرف الآلى بزيادة 13%

القاهرة - سامية سيد - تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات أبريل اليوم السبت من ماكينات صرف الآلى بزيادة المعاشات بنسبة 13% ، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات المالية لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية.

وتقرر صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الأول من إبريل 2022 و ذلك بحد أدنى 120 جنيه و حد أقصى 1222 جنيه حيث يستفيد من تلك الزيادة 10.7 مليون مواطن بتكلفة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهرياً و أن تكلفة تبكير صرف الزيادة تبلغ 11.4 مليار جنيه و ذلك عن أشهر إبريل و مايو ويونيه .

وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة قيمتها 38.4 مليار جنيه و بذلك تبلغ قيمة المعاشات خلال العام المالى 2022/2023 مبلغ 321.5 مليار جنيه وان حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من 1/4/2022 و حتى 30/6/2022 تستفيد من تلك الزيادة اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش.