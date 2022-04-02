شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات بيطرية ومراكز تجميع ألبان.. اعرف خدمات المجمعات الزراعية بـ"حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد جديد من اصداره الرابع "أرقامX الزراعة"، استعرض خلاله أهم الارقام الخاصة بمجمعات الخدمات الزراعية التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري.

واشار الإصدار إلى أن وزارة الزراعة تنفذ ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة، عددا من مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة، في القرى المستهدفة، حيث بلغ إجمالي هذه المجمعات حوالي 332 مجمع خدمات زراعية.

وتقدم المجمعات الخدمية، كافة الخدمات الزراعية وفقاً لاحتياجات القري المستهدفة من وحدات بيطرية، جمعيات زراعية، مراكز إرشاد زراعي، مراكز تجميع الألبان.

حيث تشمل المجمعات الخدمية، 316 وحدة بيطرية، و 329 جمعية زراعية، 305 مراكز إرشادية، و 46 مركزا لتجميع الألبان.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين والمربين، كذلك الإصدار الأخير أرقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.