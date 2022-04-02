الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

كما أوفد الرئيس السيسي كلا من العميد محمد حمدي السعيد للتعزية في وفاة جميلة زكريا عبد الفتاح فهمي، والعميد أحمد محمد عبد الفتاح للتعزية في وفاة اللواء طبيب محمود محمد عيسى، والعميد عمر سرحان للتعزية في وفاة اللواء طبيب مكين إسحاق إبراهيم، والعميد طارق محمد نشأت للتعزية في وفاة عبد المجيد إدريس وإبلاغ أسرهم بالغ عزاء سيادته ومواساته.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012