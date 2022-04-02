شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد الحسين يتزين لاستقبال المصلين لصلاة التراويح الليلة بعد ترميمه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزين مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة استعدادًا لاستقبال المصلين في أول صلاة تراويح بالمسجد هذا العام، حيث ستقام صلاة العشاء وصلاة التراويح فيه اليوم السبت الثاني من أبريل 2022م، ثم تستمر إقامة الشعائر به طوال الشهر الفضيل وما بعده.

وتوجه وزير الأوقاف وقيادات الوزارة وجميع العاملين بها وجميع محبي آل البيت بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بتطوير مساجد آل البيت، وتوجيه بسرعة إتمام أعمال الصيانة والتطوير فى مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، ليكون جاهزًا لأداء الشعائر في الشهر الفضيل.

وتفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، سير أعمال التطوير العظيمة التي تتم بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ، والتي تعد نقلة حضارية ليس للمسجد وحده ، بل للمسجد وساحته ومحيطه والمنطقة بأكملها.

واختتم وزير الأوقاف، نسأل الله العلي العظيم أن يجزي الرئيس عن هذا العمل العظيم خير الجزاء، وأن يجزي كل من بذلوا هذا الجهد العظيم مواصلين الليل بالنهار لإنجاز مهمة تطوير المسجد على أحسن وجه وأبهى صورة خير الجزاء ، وأن يبلغنا والجميع رمضان بكل خير ، وأن يجعله شهرًا مباركًا على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين .



مسجد الحسين بعد الترميم



مسجد الإمام الحسين يستعد لاستقبال المصلين



مسجد الإمام الحسين بعد إعادة ترميمه