شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الرياضى للجامعات يُطلق برنامج مسابقات التحدى فى رمضان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى، أن الاتحاد الرياضى الجامعات بالتعاون مع اتحاد شمال افريقيا للرياضة الجامعية أطلق برنامج مسابقات التحدي، تحت شعار (قُم وأدِّ .. أنت قد التحدي)، من خلال تقديم 30 تحديًّا طوال شهر رمضان لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يُطلق الاتحاد الرياضي للجامعات

ويُعرض البرنامج في صورة حلقات على الصفحة الرسمية للاتحاد الرياضي المصري للجامعات (https://www.facebook.com/eusf.org.eg/)

والصفحة الرسمية لاتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية (https://www.facebook.com/northAfricaFUS/)

وتتضمن كل حلقة سؤالاً في الثقافة الرياضية، بجائزة مقدمة من الاتحاد الرياضي للجامعات يوميًّا قدرها 500 جنيه؛ بهدف تنمية عناصر اللياقة البدنية لدى الطلاب، وشغل واستثمار أوقات فراغهم في أنشطة هادفة وبناءة، تنمي مهاراتهم البدنية، وذلك من خلال هذه المسابقات التي تم إعدادها من جانب الخبراء والمتخصصين في البرامج الرياضية والترويحية.

وتُقام المسابقات تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين رئيس اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية و نائب رئيس الاتحادين العربي والمصري للرياضة الجامعية، ود.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي واتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، والكابتن بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، ود.طه جمال مسئول المشاركة الرياضية بالاتحاد الرياضي للجامعات واتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، وك. مينا منصور إخصائي المشاركة الرياضية بالاتحاد الرياضي للجامعات.