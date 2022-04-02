أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة أول أسبوع فى رمضان والعظمى بالقاهرة تتجاوز 36

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تصريحات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حول طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، مشيرة أنه سيكون شديد الحرارة نهارا علي القاهرة الكبري وجنوب البلاد .

الأرصاد: طقس شديد الحرارة أول أسبوع فى رمضان والعظمى بالقاهرة تتجاوز 36 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك سيكون شديد الحرارة نهارا علي القاهرة الكبري وجنوب البلاد .

بدأ صباح اليوم السبت تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أداء امتحان شهرى فبراير ومارس فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك في أول أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية، وتستمر حتى 6 أبريل الجارى.

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد كانت تشهد خلال الأسبوع الماضى ارتفاعات تدريجية بدرجات الحرارة، وأن اليوم ستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة، بسبب التأثر بعدد من الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار. قررت النقابة العامة للعلاج الطبيعى فتح تحقيق عاجل، وتعليق عضوية أخصائيى العلاج الطبيعي المحالون إلى النيابة العامة، تزامناً مع مجريات الحادث الأليم الذي وقع باحد مراكز العلاج الطبيعى لوفاة أحد المرضى به، من منطلق الحرص علي صحة المريض المصري ومهنة العلاج الطبيعى. حددت إدارة مرور الجيزة مجموعة من التحويلات المرورية لحركة السيارات أثناء توسعة الطريق الدائرى، فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية، وتستمر عملية تحويل السيارات لمدة 6 أيام ، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات. قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تنظيم حضور تلاميذ الصف الرابع الابتدائي امتحان شهرى فبراير ومارس الذى انطلق اليوم السبت وفق الفترات الدراسية اليومية خاصة فى المدارس التى تطبق أكثر من فترة دراسية يومية، موضحة أن الامتحان متاح للطلاب خلال اليوم الدراسى حسب موعد حضورهم الذى تنظمه المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات، مشددة على أن الامتحانات تسير بشكل طبيعى دون شكاوى أو مشكلات ويتم متابعتها من قبل الوزارة والمديريات التعليمية وتعقد تحت الإشراف المباشر من قبل الإدارات التعليمية. التعليم: تنظيم أداء امتحان الصف الرابع الابتدائى حسب الفترات الدراسية اليومية جاء القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصةً للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، ليصبح الأول من أبريل سنة 2022. أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن نظام التأمين الصحي القديم يغطي أكثر من 70 مليون مواطن مقيمين على أرض مصر. الصحة: "التأمين الصحى" يغطى 70 مليون مواطن بالجمهورية دون أى تحمّل تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافى.. اقرأ التفاصيل أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن مواعيد عمل المخابز البلدية التى تنتج الرغيف المدعم فئة 5 قروش طوال شهر رمضان ستكون من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، كما أن المخابز التى يبلغ حصتها من الدقيق أكثر من 20 جوال زنة الجوال 100 كيلوجرام تعمل من الساعة 7 صباحا وقد تستمر حتى الساعة 9 مساء، الأمر الذى يؤدى إلى توفير الخبز للمواطنين على مدار اليوم. أعلن هانى جيد رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن مواعيد العمل الرسمية لمحلات بيع المشغولات الذهبية، تبدأ من 11 صباحًا، وحتى 4.5 عصراً خلال أول أسبوع في رمضان، ولا يوجد فترة عمل مسائية خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم. أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (208) لسنة 2022 بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) وفقًا لبيان قائمة الممولين المُعلن عنه على موقع مصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وذلك إعتباراً من 15 يونيو 2022. مصلحة الضرائب: الشركات ملزمة بتنفيذ التسجيل بالفاتورة الإلكترونية شعبة الذهب: مواعيد عمل الصاغة من 11 صباحًا حتى 4.5 عصرًا أول أسبوع برمضان تشغيل المخابز خلال شهر رمضان من 8 صباحا حتى 5 مساء شاهد الرسم التوضيحى لتحويلات الطريق الدائرى اتجاه المريوطية بسبب التوسعة نقابة العلاج الطبيعى تقرر تعليق عضوية 3 أعضاء وإحالتهم للتحقيق بعد وفاة مريض

تلاميذ رابعة ابتدائى يبدأون امتحان شهرى فبراير ومارس فى العربى والدينالأرصاد عن طقس أول أيام رمضان: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو