شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد حار على القاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 31 درجة وأسوان 41 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجات والصغرى 08 .