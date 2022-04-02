شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة وأتربة عالقة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
- السبت 2 أبريل:
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة
- الأحد 3 أبريل :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة
- الاثنين 4 أبريل :
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة
- الثلاثاء 5 أبريل :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة
- الأربعاء 6 أبريل والخميس 7 أبريل:
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد