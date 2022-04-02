شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يمد العمل بنفق الأزهر من 6 صباحا حتى الثانية بعد منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مد مواعيد العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان، على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لأجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع .

ويستمر العمل بالنفقين خلال شهر رمضان دون توقف على مدار 24 ساعة، حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الأجازات الأسبوعية .