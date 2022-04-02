المدعي بالحق المدني بقضية "تصادم الشيخ زايد" يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على كريم الهواري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلب المحامي محمد حمودة، دفاع كريم الهواري، استخراج شهادة من المرور تفيد إذا كان أحد الضحايا الأربعة بحادث تصادم الشيخ زايد يحمل رخصة من عدمه.

وطلب "حمودة" بجلسة اليوم السبت أجل كافي للمرافعة.

كما طلب المُدعي بالحق المدني إعمال الفقرة الثالثة من المادة 238 من قانون العقوبات.

وبدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة "كريم الهوارى" المتهم بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ فى حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهى القضية المعروفة إعلاميًَا بـ"حادث تصادم الشيخ زايد".

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.