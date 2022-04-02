على طريقة فيلم حلق حوش.. ضبط 3 أشخاص لسرقة خزينة من بنك في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة محاولة سرقة خزينة من فرع أحد البنوك بالدقهلية.

البداية عندما تلقى مركز شرطة تمي الأمديد بمديرية أمن الدقهلية، بقيام مجهولين بالتعدي على موظف الأمن الإداري المعين على فرع أحد البنوك الكائن بإحدى القرى بدائرة المركز، وإصابته بجروح وكدمات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وأمكن العثور على خزينة حديدية مُلقاة بجوار فرع البنك المشار إليه من الخارج وتبين سلامتها، وكذا عدم وجود مسروقات من داخل مبنى البنك.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بسابقة عمله كموظف أمن إداري بالبنك محل الواقعة، وتم فصله من العمل فاتفق مع الثاني والثالث على ارتكاب الواقعة المشار إليها، وتوجهوا للبنك مُستقلين مركبة "توك توك" ملك صهر أحدهم ، ولدى وصولهم صعد الأول وبرفقته الثاني للطابق الثاني وحال دلوفهما للغرفة المتواجد بها الخزينة فوجئا بحارس الأمن (المجنى عليه) فتعديا عليه بالضرب بواسطة (2 عصا حديدية) على رأسه حتى فقد الوعى وقاما بحمل الخزينة وأثناء خروجهما فوجئا باستغاثة المجنى عليه بالأهالي فقاما بالهرب مُستقلين مركبة "التوك توك" وترك الخزينة بجوار سور البنك، وبمواجهة المتهمان أيدا ما سبق وأرشدوا عن (الأداتين ومركبة "التوك توك" المستخدمين في الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة مرتكبي جرائم السرقة