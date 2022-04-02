"هيبص للسواق في العداد".. قاضي محاكمة كريم الهواري يُعلق على أسئلة الدفاع لشاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

يواصل المحامي محمد حمودة، دفاع كريم الهواري مناقشة شهود الإثبات في قضية تصادم الشيخ زايد.

وسأل حمودة شاهد الرؤية: هل شاهدت من كان يقود سيارة المجني عليهم ومن بجواره؟، فرد: لا أعرف.

كما سأله الدفاع: ما هي سرعة سيارتك وقت الحادث، فرد الشاهد: لم أكن أقود السيارة بل آخر بجواري ولا أستطيع تحديد السرعة.

وعقَّبت المحكمة على دفاع المتهم: "الراجل مش هو اللى سايق.. هيبص للسواق فى العداد".

وبدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة "كريم الهوارى" المتهم بقتل 4 طلاب عن طريق الخطأ فى حادث تصادم، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات المقررة، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث تصادم الشيخ زايد".

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.