الآثار تنتهي من مشروع نقل وترميم مشهد "آل طباطبا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

انتهت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار من مشروع نقل وترميم مشهد "آل طباطبا" بموقعه الجديد قرب المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإنقاذ وحماية المشهد الذي كان يعاني من سوء حالته المعمارية بسبب ارتفاع منسوب المياه الكبريتية بموقعه القديم على حافة بحيرة عين الصيرة، حيث بلغ ارتفاع المياه به حوالي 2.70 متر مما أثر على حالته الإنشائية.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أعمال نقل وترميم المشهد تمت وفقا للدراسات الهندسية والإنشائية اللازمة والتي نفذها متخصصون من مرممي المجلس الأعلى للآثار، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وأضاف وزيري: جميع أعمال المشروع تمت تحت إشراف وتنفيذ الوحدة الإنتاجية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والمنطقة الأثرية المختصة، وكانت أعمال المشروع قد بدأت في يناير 2021 بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه بتمويل من وزارة الإسكان.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه أثناء عملية النقل تم العثور على عدد من شواهد القبور الأثرية ولوحات رخامية تم نقلها وإعادة تثبيتها مرة أخرى.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن مشهد "آل طباطبا" هو عبارة عن ضريح تم تأسيسه في القرن الرابع الهجري، العاشر الميلادي، شيده محمد بن طغج الإخشيدي، مؤسس الدولة الإخشيدية، بين أعوام 935 و946 م، وملحق به مسجد يتكون من مربع يبلغ طوله 18 مترًا، ومبني من الطوب "الآجر" وفي الجدار الشرقي يوجد المحراب، ويقسم المربع إلى 3 أروقة بواسطة صفين من الدعامات بأركان كل منها أعمدة مدمجة.​