الجيزة: ضبط 8 أطنان مقطعات لحوم ودواجن فاسدة بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواصلة شن الحملات على المطاعم والأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وبحسب بيان اليوم، نفذ حي شمال الجيزة وشرطة المرافق وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والأغذية، حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بمنطقة إمبابة لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن ومقر إعداد وتعبئة وتوزيع اللحوم والدواجن بشارع عبدالحميد محرم متفرع من شارع السلام بإمبابة وبحوزته 8 أطنان مقطعات لحوم ودواجن ودبروهات حيوانية بدون أي بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي ومخالفة للمعايير البيئية والصحية ويظهر عليها علامات الفساد والتغير في الخواص الطبيعية ومعبأة داخل أكياس لتوزيعها على المطاعم والماركت والمحال تحت اسم "شركة وعنوان مجهول".

وقد تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة أشرف بكر، رئيس حي شمال الجيزة.

وتأتي الحملات التي تشنها المحافظة انطلاقا من دورها الرقابي للتأكد من سلامة المنتجات والتصدي لمحاولات الغش والتدليس.