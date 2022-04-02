لأول مرة.. "الوطنية للتدريب" تطلق برنامجا لتأهيل المصريات بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب إطلاق البرنامج التدريبي الأول من نوعه للمصريات بالخارج من كل دول العالم، برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

ويقدم البرنامج حزما تدريبية للمصريات بالخارج من البرنامج المتخصصة للتأهيل للقيادة والإدارة وإطلاعهم على كافة مستجدات الدولة المصرية.

وقالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا وعناية فائقة بالمرأة المصرية ولأول مرة في تاريخ مصر نجد هذا العدد في الجهاز الإداري للدولة والنائبات في مجلسي النواب والشيوخ والعديد من المناصب القيادية الأخرى، بالإضافة إلى العديد من التشريعات المختلفة التي أصدرت حفاظا على حقوق المرأة.

وأضافت أنه كان لزاما على الأكاديمية أن تنصت لطلبات المصريات بالخارج، وعليه تم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لإطلاق برنامج تدريب للمصريات بالخارج بهدف التواصل مع المصريين حول العالم عبر منصة الأكاديمية الإلكترونية وتقديم حزم من البرنامج التدريبية عن القيادة والإدارة وأحدث مستجدات الدولة المصرية، مؤكدة ثقتها في أن البرنامج سيكون أحد البرامج الرائدة التي تعتز الأكاديمية بتنفيذها.

ومن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة: "لطالما كانت سياسة حاكمة لنا أن نولي اهتماما حقيقيا وعلميا لتمكين المرأة المصرية في الداخل والخارج كأحد الروافد التي تقدمها المرأة المصرية بالخارج، لتكون نقطة التقاء وتقارب تخلق قناة حقيقية لشمل ودمج المصريات بالخارج في خطط التنمية الخاصة بالمرأة المصرية كحق أصيل لها كمواطنة مصرية".

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: "يسعدنا إطلاق برنامج تدريب المصريات في الخارج ليشمل كل فتاة وامرأة مصرية خارج جمهورية مصر العربية"، مضيفة أن البرنامج يأتي في إطار حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تعزيز خطط التنمية المستدامة والشاملة والتي تتضمن تمكين الفتاة والمرأة المصرية اقتصاديا وسياسيا وإداريا من خلال التدريب المتطور وضمان تكافؤ الفرص لتولي مهام قيادية في مختلف المجالات التنموية.

ويمكن للمصريات في الخارج بجميع أنحاء العالم الآن التسجيل بالدفعة الأولى لبرنامج "المصريات في الخارج"، وللمزيد من التفاصيل عن البرنامج وشروط التقديم الرجاء زيارة هذا الرابط:

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