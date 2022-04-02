وزير النقل يتابع تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير الطريق الدولي الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أجرى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية اليوم لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد.

بدأت الجولة بمتابعة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي (المرحلة الأولى) في المسافة من دمياط حتى (جمصة / المنصورة الجديدة) بطول 40 كم، حيث يتم تنفيذ طريق الخدمة الخرساني بعرض 12 مترا في هذه المسافة وإنشاء 18 كوبري في الاتجاهين لزوم الرصف الخرساني.

كما تفقد الوزير أعمال تنفيذ كوبري البستان على النيل، ويشمل إنشاء كوبري توسعة بطول 1600 متر وعرض 17 مترا بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه، كما تابع الوزير أعمال رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من جمصة حتى بلطيم بطول 50 كم بعرض 16.50 متر اتجاه بلطيم باستخدام تقنية FDR.

وأشار وزير النقل إلى أنه جار العمل في رفع كفاءة 7 قطاعات في المسافة من مطروح حتى السلوم بطول 140 كم بالإضافة إلى إنشاء محور جديد جنوب الضبعة بطول 42 كم، مضيفا أنه سبق تطوير قطاعات الطريق بداية من القطاع من "الديبة" حتى كوبري دمياط على النيل بطول 30 كم وتطوير القطاع من البرلس حتى رشيد بطول 60 كم وتطوير القطاع من كوبري رشيد حتى تقاطع طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي بطول 55 كم وتطوير القطاع من كوبري 27 حتى سيدي كرير بطول 35 كم، كما تم الانتهاء من كوبري الكيلو 6.5 في بداية الطريق الدولي الساحلي من بورسعيد.

ووجه الوزير قيادات هيئة الطرق والكباري بصيانة الكباري القائمة وعدم تنفيذ أعمال كشط الطريق لمسافات كبيرة إلا بعد تجهيز المواد الخاصة بالأسفلت واستمرار بأعمال الصيانة الدورية والنظافة وإزالة الأتربة والاهتمام باللوحات الإرشادية.

وأكد الفريق كامل الوزير أن تطوير هذه القطاعات يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلي الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم 780 كم، حيث يتم رفع كفاءة الطريق ليصبح 5 حارات بكل اتجاه منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط (دمياط - بورسعيد - الإسكندرية) ويمر بـ 6 محافظات هي دمياط وبورسعيد والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة والإسكندرية والمناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفرالشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

بعدها توجه الوزير لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق (دمياط - المنصورة - المحلة - طنطا) غرب النيل في المسافة من دمياط حتى شربين (المرحلة الأولى) بطول 38 كم (أحد طرق مبادرة حياة كريمة).

وتم تكليف 5 شركات لسرعة إنجاز الأعمال وجار العمل بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR كما تم متابعة مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات وتطوير الطريق لتحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجرى إنشاء 3 كباري علوية: كوبري أعلى مزلقان سواقي العرب وكوبري المرور وكوبري نزلة الدبوسي، حيث تم البدء في أعمال كوبري سواقي العرب بتكلفة 253 مليون جنيه ويبلغ طول الكوبري 405 أمتار وبعرض 20 مترا، ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع المرور لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة أثناء أعمال تنفيذ الكباري وعدم فتح أي حارة مرورية للمرور إلا بعد انتهاء الطبقة السطحية.

كما تفقد الوزير أعمال ازدواج ورفع كفاءة المسافة من مدخل كوبري طلخا الجديد حتى كوبري شربين بطول 12 كم كمرحلة ثانية من ازدواج طريق المنصورة دمياط الشرقي البالغ طوله 65 كم، حيث يشمل المشروع إنشاء ازدواج ورفع كفاءة الطريق الحالي بطول 12 كم وعرض 10 أمتار بعدد 2 حارة مرورية بتغطية الجنابية لزوم استكمال الازدواج، وبلغت نسبة الازدواج 99.1% ونسبة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة 90% كما تفقد الوزير أعمال الازدواج من محور شربين إلى فارسكور بطول 25 كم كمرحلة ثالثة من الطريق حيث بلغت نسبة التنفيذ 27%.