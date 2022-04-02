شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس شديد الحرارة أول أسبوع فى رمضان والعظمى بالقاهرة تتجاوز 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن طقس الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك سيكون شديد الحرارة نهارا علي القاهرة الكبري وجنوب البلاد .

وتابعت: من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 36 درجة وتزيد، بينما يكون الطقس مائل الحرارة علي السواحل الشمالية بارد ليلا علي كافة الأنحاء، والرياح معتدلة علي أغلب الانحاء كمل تبقي الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهارا.

ويشهد اليوم السبت، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى وجنوب البلاد، مايل الحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح أحيانا بالسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 16 درجات، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 16 درجات، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 10 .