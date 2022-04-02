شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن توفير 2950 فرصة عمل بملتقى تشغيل فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدت وزارة القوي العاملة شباب الإسكندرية 2950 عمل، منها 200 فرصة عمل لـ "قادرون باختلاف" وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، مقدمة 33 شركة في القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، من خلال ملتقى التوظيف الذي نظمته مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بعنوان :"الإسكندرية بلا بطالة"، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية "حياة كريمة" لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم .

وأطلق وزير القوي العاملة إشارة بدء افتتاح ملتقي التشغيل الأول في هذه المناسبة، وفي رسالته إلى الشباب حثهم وزير القوي العاملة على ضرورة الاستفادة من فرص العمل المتاحة والتي تعرضها الشركات المشاركة في الملتقى خاصة أنها تتم تحت رعاية القوى العاملة، وتم التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع المهن والوظائف المعروضة بالملتقى.

وأشار الوزير إلي حرص الحكومة على مساعدة الشباب بتوفير فرص عمل تساهم في تحقيق حياة الكريمة من خلال رؤية مصر 2030 بتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة العديد من الأسر المصرية فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشجيع الاستثمار والعمل على توظيف الشباب وتوفير فرص عمل تسهم في تنمية المجتمع.

وأوضح مدير المديرية أن الملتقى يوفر فرص عمل حقيقية من خلال الشركات المشاركة وعددها 33 شركة، ويستهدف توفير فرص عمل تناسب جميع الفئات وذوي القدرات الخاصة من حملة المؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة والعليا والعمالة العادية.

وشارك في الملتقى جمعية الأقزام، ووزارة التضامن، ومشروع فرصة، والإدارة العامة للتدريب المهني بالمديرية لعرض فرص التدريب المتاحة بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية ، لتدريب الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بالمحافظة.