شكرا لقرائتكم خبر عن آثار القاهرة تعلن جدول محاضرات طلاب الدراسات العليا فى رمضان.. اعرف المواعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الآثار بجامعة القاهرة على الموقع الرسمى للكلية، عن مواعيد محاضرات شهر رمضان وذلك بالنسبة لطلاب الدراسات العليا والجدول الزمنى للمحاضرات طوال الشهر.

وأوضحت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه بالنسبة لطلاب الدراسات العليا كانت تعقد المحاضرات من الساعة الرابعة عصرا حتى السادسة مساء وفى رمضان ستعقد من الساعة الثانية حتى الثالثة عصرا، كما تم تعديل موعد المحاضرة التى كانت تعقد قبل رمضان السادسة مساء لتعقد الساعة الثالثة.

وكانت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أعلنت جدول المحاضرات لطلاب مرحلة البكالوريس، حيث إن المحاضرات فى شهر رمضان ستبدأ من التاسعة صباحا حتى 10.30 بدأت من 8 صباحا وحتى 11 صباحا، كما سيتم تنظيم محاضرات من 10.30 صباحا حتى 12 ظهرا بدلا من عقدها من 11 صباحا وحتى 2 ظهرا.

وأشارت كلية الاثار بجامعة القاهرة، إلى أن سيتم تنظيم محاضرة من 12 ظهرا وحتى 1.30 بدلا من عقدها من 2 ظهرا وحتى 5 مساء ، ويختتم اليوم الدراسى بعقد محاضرة من 1.30 ظهرا وحتى 2.30 ظهرا بدلا من 5 مساء حتى 6 مساء.