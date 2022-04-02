شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تتوقع عدم سقوط أمطار حتى يوم الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار إلى عدم سقوط أمطار على مصر من اليوم حتى الإثنين المقبل.

ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطرالسيولوالتقليل من آثارها.

في سياق متصل، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مايل الحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح أحيانا بالسواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 18 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجة والصغرى 10.