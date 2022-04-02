شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة التموين والتجارة الداخلبة الدقيق المدعم لأصحاب المخابز البلدية بشكل مستمر، وخلال شهر رمضان الكريم تعمل المخابز البلدية التى تنتج الرغيف المدعم فئة 5 قروش طوال شهر رمضان، ستكون من الساعة الثامنة صباحا حتي الخامسة مساءً يوميا، كما أن المخابز التى يبلغ حصتها من الدقيق أكثر من 20 جوال زنه الجوال 100 كيلو جرام تعمل من الساعة 7 صباحا وقد تستمر حتى الساعة 9 مساءً، الأمر الذى يؤدى إلى توفير الخبز للمواطنين خاصة الأخوة المسيحيين على مدار اليوم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بشأن أسعار الخبز الحر " الخبز المميز 72% – الخبز الفينو) وان سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

كما تضمن القرار بأن تفرض غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين،