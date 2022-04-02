شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تجرى اللقاءات الشخصية مع المتقدمين لعمادة كلية دار العلوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة عن جدول ترتيب المقابلات الشخصية للمتقدمين لمنصب عميد كلية دار العلوم ، حيث قررت لجنة اختيار القيادات الجامعية عقد اللقاءات يوم 5 أبريل الجارى، وذلك بقاعة الدكتور أحمد لطفى السيد بمبنى قبة جامعة القاهرة.

ويتنافس على منصب عميد كلية دار العلوم الدكتور حجاج انور عبد الكريم ، والدكتور أحمد محمد أحمد والدكتور مختار محمود احمد عطا الله.

وكانت أوضحت جامعة القاهرة أنه على الراغبين والمستوفين للشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة بالقرار الوزاري رقم 293 لسنة 2021 فى الترشح لمنصب عميد الكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:-

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح " أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية.

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.