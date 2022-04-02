شكرا لقرائتكم خبر عن تلاميذ الصف الرابع الابتدائى يؤدون امتحان العربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استقرار امتحانات الصف الرابع الابتدائي التى انطلقت صباح اليوم السبت 2 أبريل الجارى، موضحة أن هناك متابعة للامتحانات بشكل مستمر، ويؤدى الطلاب الاختبارات بواقع امتحان وأسئلة منفصلة لكل مدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية.





امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022وأوضحت الوزارة أن الامتحان بدأت اليوم السبت 2 أبريل الجارى حيث يؤدى التلاميذ السبت 2 أبريل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 4 أبريل فى الدراسات الاجتماعية وict، و5 ابريل فى اللغة الإنجليزية، ويوم 6 أبريل فى الرياضيات.

وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.