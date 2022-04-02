ضبط محاولتي تهريب هواتف محمولة وزيت الماريجوانا المخدر بمطار القاهرة.. صور

القاهرة - سامية سيد - تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، بمبنى الركاب رقم 2 برئاسة الدكتور ماجد موسى المدير العام، من ضبط راكب مصرى حاول تهريب كمية من الهواتف المحمولة أسفل حقيبته، وآخر أجنبى بحوزته كمية من العبوات بها زيت الماريجوانا المخدرة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، استوقف حافظ منشاوى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه، قام محمد الهادى أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط 19 هاتف محمول ماركة iPhone أسفل قاع بإحدى حقائب الراكب.

وفى المحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة أستوقف عمر سالم ياسين مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين أحمد مأمور الجمرك و محمد موافى رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

كلف أحمد محمد فوزى مدير الحركة المشرف على الصالة سامى نبيل سامى مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط 4 عبوات بهم زيت الماريجوانا Thc المخدر وعبوة سيجارة إلكترونية بها نفس المادة المخدرة.

أمر احمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركى ضد كل راكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى والذى أحال الراكب الثانى للنيابة المختصة.