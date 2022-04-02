شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تنفيذ 19 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 19 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى لخدمة أهالى محافظة مطروح، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة للوزارة، تنفيذ تلك المشروعات.

وقال وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة مطروح، وهى، محطة تحلية مياه سيدي عبدالرحمن (الرميلة 3)، ومحطة تحلية مياه الضبعة، ومحطة تحلية مياه سيدي براني، ومشروع الخط الناقل من محطة تحلية الضبعة حتي رافع مياه غزالة بطول 24 كم بأقطار مختلفة، بينما جارٍ تنفيذ محطة تحلية شرق مطروح.

وأضاف الوزير، أنه جارٍ تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحى، بمحافظة مطروح، وهى صرف صحي الحمام المتكامل، ومحطات رفع صرف صحى سيوة، وتوسعات محطة معالجة مدينة مرسى مطروح، ومحطات الرفع أرقام (7-8-9) ضمن مشروع توسعات محطة معالجة مدينة مرسى مطروح، ومشروع تصميم وتنفيذ صرف صحي المناطق المحرومة من خدمة الصرف الصحي بنطاق المرحلتين الثانية والثالثة بمدينة مرسي مطروح، ومشروع صرف صحى مدينة العلمين، ومشروع صرف صحى مدينتي النجيلة وسيدى برانى، ومشروع صرف صحى مدينة السلوم.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم أيضاً بمحافظة مطروح، الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات للصرف الصحى، وهى، مشروع صرف صحي مطروح (المرحلتين الأولى والثانية)، ومشروع صرف صحى الضبعة المتكامل، ومشروع صرف صحى الإسكان الاجتماعى بمدينة الحمام، ومشروع استكمال محطات الرفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد لمشروع صرف صحى مرسى مطروح، ومشروع صرف صحى سيوة.