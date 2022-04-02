شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريق حاسبات حلوان بالمركز الأول فى هاكاثون الجامعات المصرية للمدن الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمركز الأول فى مسابقة أول هاكاثون مصرى على مستوى الدولة متخصص في المدن الذكية (Smart Cities) تحت رعاية وزارة التعليم العالي تحت تنظيم واشراف جامعة بنها .

ويتكون فريق طلاب كلية الحاسبات من مينا زاهر شهاد، وعبدالرحمن محمد عبدالعزيز، ومنى عادل كمال عبدالنبي ،و رودينة مؤمن محمد بهاء الدين، وساندى نادر شفيق جونى

تقدم للمشاركة عدد (66) فريق في مسار المدارس الجامعات الذكية.

واستقبل الدكتور اسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان ، الطلاب المشاركين فى الهاكثوت بعد الحصول على المركز الأول مؤكدا أن إقامة تلك المسابقة يعكس اهتمام وحرص الدولة المصرية على تحقيق التنمية بالاعتماد على شباب الجمهورية الجديدة .

وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى ، أن فعاليات الهاكاثون عكست أهمية الحدث. ساهمت فى تعزيز الشباب بالكلية لتنفيذ أفكارهم حول المدن الذكية .

جدير بالذكر أن الهاكاثون هو عبارة عن حدث يجتمع فيه المبرمجون للكمبيوتر لتطوير البرمجيات، حيث يتشاركون بشكل مكثّف فى تطوير مشاريع برمجية "سوفت وير"، كما توجد أيضًا فعاليات تضم مشاريع تطوير "الهارد وير"، ويستمر الهاكاثون عادة يوم واحد وقد تصل مدته إلى أسبوع كامل، وتستهدف بعض الهاكاثونات الأغراض التعليمية أو الاجتماعية، فيما يهدف بعضها لإنشاء برمجيات قابلة للاستخدام، ولكل هاكاثون غرض محدد قد يتضمن لغة البرمجة المُستخدمة، ونظام التشغيل والتطبيق، وواجهة برمجية التطبيقات.