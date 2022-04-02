شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي .. الاختبارات انطلقت اليوم وحتى 6 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهرى فبراير ومارس أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى وقت سابق، ووفقا لجدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بدأت الاختبارات اليوم السبت وتستمر حتى 6 أبريل الجارى، حيث تنتهى امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 في هذا اليوم.







جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية. جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.

وانتهت الإدارات التعليمية من الاستعداد لامتحان الصف الرابع الابتدائى، الذى ينطلق اليوم السبت، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل جاهزية المدارس للاختبارات. ـ وضع أسئلة الامتحانات بواقع امتحان مختلف لكل مدرسة. ـ طباعة أسئلة امتحان الرابع الابتدائى وتسلميها للمدارس. ـ الامتحانات تنطلق السبت 2 أبريل حتى 6 من نفس الشهر. ـ الوقت الزمنى لكل امتحان بواقع 45 دقيقة لكل مادة. ـ مخصص 30 درجة لكل مادة دراسية. ـ امتحان شهرى فبراير ومارس فى منهج الترم الثانى حتى مقررات نهاية مارس. ـ هدف قياس نواتج التعلم فى أجزاء المناهج التى تم تخصيصها ووضعت منها أسئلة الامتحان، ومنح التلميذ فرصة لمعرفة مستواه ونقاط القوة والضعف لتحسينها. ـ يجيب الطالب عن الأسئلة فى نفس كراسة الامتحان ويستكمل الطالب اليوم الدراسى بشكل طبيعى بعد انتهاء الامتحان. ـ الامتحان يتم تصحيحه من قبل المدارس وتحت إشراف الموجهين العموم فى الإدارات التعليمية. ـ عدم حضور الطالب للامتحان يعرضه لتراجع فى درجاته.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 وأوضحت الوزارة أن الامتحان بدأت اليوم السبت 2 أبريل الجارى، حيث يؤدى التلاميذ السبت 2 أبريل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 4 أبريل فى الدراسات الاجتماعية وict، و5 ابريل فى اللغة الإنجليزية، ويوم 6 أبريل فى الرياضيات.