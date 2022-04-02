شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الرسم التوضيحى لتحويلات الطريق الدائرى اتجاه المريوطية بسبب التوسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة مرور الجيزة مجموعة من التحويلات المرورية لحركة السيارات أثناء توسعة الطريق الدائرى، فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية، وتستمر عملية تحويل السيارات لمدة 6 أيام ، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة المركبات.





وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتنفيذ التحويلة المرورية التالية: -تتجه السيارات بشارع ربيع الجيزى القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالسير إتجاه ميدان المنيب تقوم بالدخول قبل منطقة الغلق بالإتجاه الأخر عن طريق فتحة دوران مستحدثة بالجزيرة الوسطى وذلك بعد تحويل الإتجاه الأخر ( القادم من ميدان المنيب ) إلى إتجاهين وإستكمال السير بالتحويلة لمسافة 120م ثم العودة للطريق الأصلى إتجاه ميدان المنيب عن طريق فتحة الدوران الكائنة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.





وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال وممثلى هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وكذا تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية وتعيين الخدمات المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.







