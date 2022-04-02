شكرا لقرائتكم خبر عن تلاميذ رابعة ابتدائى يبدأون امتحان شهرى فبراير ومارس فى العربى والدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صباح اليوم السبت تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أداء امتحان شهرى فبراير ومارس فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك في أول أيام امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية، وتستمر حتى 6 أبريل الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدة كل امتحان كل مادة يستمر قرابة 45 دقيقة أى ما يعادل مدة حصة دراسية لكل مادة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت جدول امتحان شهرى فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى استعدادا للامتحانات، حيث أكدت الوزارة أن الامتحان يشمل 15 سؤالا فى كل مادة وتم وضع الأسئلة من قبل الإدارات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان بدأت اليوم السبت 2 أبريل الجارى حيث يؤدى التلاميذ السبت 2 أبريل امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 3 أبريل امتحان العلوم والمهارات المهنية، والاثنين 4 أبريل فى الدراسات الاجتماعية وict، و5 ابريل فى اللغة الإنجليزية، ويوم 6 أبريل فى الرياضيات.

وشددت الوزارة على أنه تحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج لنهاية مارس.