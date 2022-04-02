أخبار مصر

رمضان 2022.. رسالة جديدة من وزير الحج السعودي للراغبين في أداء العمرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجه الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، رسالة جديدة إلى الراغبين في السفر لأداء مناسك العمرة، خلال صلاة أول ليلة من شهر رمضان الكريم.

وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "‏‎مكة والمدينة في انتظاركم بشوق خلال هذا الشهر الفضيل، فأهلا وسهلا بجميع المسلمين؛ في أطهر وأجمل البقاع".

وبدأت المملكة العربية ، صلاة التراويح من المسجد الحرام في مكة المكرمة، في أول صلاة قيام في شهر رمضان المبارك هذا العام.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، رفعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة ، من حيث إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والمساجد الأخرى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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