توقيع السيسي قانونا بصرف العلاوات وزيادة المعاشات يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدر الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، على رأسه توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونا بصرف العلاوات الدورية وزيادة المعاشات أبريل الحالي.

ففي (أخبار اليوم) وتحت عنوان (بعد توقيع الرئيس السيسي على القانون.. صرف العلاوات الدورية وزيادة المعاشات أبريل الحالي)، ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي وقع قانونا بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، ليصبح الأول من أبريل الحالي.

أما صحيفة (الجمهورية) فقد ركزت على تدوينة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - تحت عنوان (قرينة الرئيس.. على صفحتها الرسمية: الاحتفال بيوم اليتيم.. يجسد كل معاني المحبة والرحمة) - والتي قالت - خلالها: إن الاحتفال بيوم اليتيم يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها كل قيمنا الدينية والإنسانية.

وأضافت السيدة انتصار السيسي: "نحتفل اليوم مع أيتام مصر، بيومهم الذي يعكس كل معاني المحبة والرحمة التي توصي بها كل قيمنا الدينية والإنسانية، فلنشاركهم فرحتهم في هذا اليوم، ولنكن لهم اليد الحانية التي تعوضهم عما فقدوه، وترسم البسمة على شفاههم. كل عام وكل طفل يتيم بخير".

وتحت عنوان (استقبال رمضان بتخفيف "قيود كورونا") قالت صحيفة (المصري اليوم) "إن الحكومة أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وقررت عودة إقامة الشعائر الدينية إلى بعض المساجد بعد توقف دام عامين نتيجة أزمة كورونا التي فرضتها الجائحة على مصر والعالم عام 2020، كما تم توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى تغيير مواعيد تشغيل وسائل المواصلات العامة، مثل المترو وأتوبيسات النقل العام.

وأضافت الصحيفة أن القرارات الجديدة تضمنت: تخفيف إجراءات كورونا، والسماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وأداء درس العصر، وكذلك خاطرة التراويح بالمساجد الكبرى، والسماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان. كما قررت وزارة الأوقاف إعادة فتح المساجد اليوم لأداء صلاة التراويح.

ونقلت الصحيفة تصريح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال تفقده سير أعمال التطوير العظيمة التي تتم بمسجد الإمام الحسين، والتي قال خلاله "إن شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان يوم 8 أبريل ستقام في المسجد، وصلاة التراويح فيه اليوم".

وأشارت إلى إصدار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي قرارا تنفيذيا بتعديل مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان وحتى نهاية إجازة عيد الفطر لتكون في الساعة الثانية صباحا يوميا.

وعالميا، قالت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (أوكرانيا تنقل الحرب إلى الأراضى الروسية) - : إن أوكرانيا نقلت الحرب إلى الأراضي الروسية في تطور نوعي جديد، حيث قصفت مروحياتها منشأة لتخزين الوقود في مقاطعة حدودية، وذلك في هجوم هو الأول من نوعه منذ اندلاع العمليات العسكرية الروسية في فبراير الماضي.

وأضافت الصحيفة أن الكرملين حذر من أن هذه الضربة الجوية الأوكرانية لا توفر ظروفا مناسبة لمواصلة محادثات السلام مع كييف.

وأشارت إلى إقالة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، اثنين من كبار أعضاء جهاز الأمن بتهمة الخيانة، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أقال بعضا من مستشاريه أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية.

وعلى صعيد آخر، قالت (الأهرام) "وسط قلق غربي متزايد من التقارب الصيني - الروسي، دعا الاتحاد الأوروبي، خلال قمة افتراضية حضرها الرئيس الصيني، بكين إلى ممارسة كل التأثير والضغط الضروريين على روسيا، بهدف إنهاء عملياتها العسكرية، وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.. فيما عبرت بكين مجددا عن رفضها استبعاد روسيا من مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية، المتقدمة والناشئة.