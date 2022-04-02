شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدروس الدينية بالمساجد الكبرى اليوم.. العصر 10 دقائق والتراويح 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد المساجد الكبرى اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك عودة الدروس الدينية والتثقيفية، طوال شهر رمضان، وذلك بعد قرار وزارة الأوقاف، مع التشديد على جميع المديريات بأهمية الالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية، والالتزام بخطة الدروس الرمضانية التي يعلنها القطاع الديني وإدارة الدعوة فى الوزارة.

وانتهت مديريات الأوقاف في جميع المحافظات، قبل أيام من إرسال قائمة المساجد الكبرى التي سيتم السماح بأداء الدروس الدينية والتثقيفية بها خلال شهر رمضان المبارك، حيث وضعت كل مديرية قائمة بالمساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر فقط، والمساجد التي تؤدى بها خاطرة التراويح فقط ، والمساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح.

ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية ضوابط الدروس الدينية والتثقيفية في المساجد الكبرى خلال شهر رمضان:

1. تحديد المساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر فقط، والمساجد التي تؤدى بها خاطرة التراويح فقط، والمساجد التي يُؤدَّى بها درس العصر وخاطرة التراويح.

2. أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق بعد صلاة العصر، وخاطرة التراويح في حدود خمس دقائق إلى سبع دقائق كحد أقصى في جلسة الاستراحة بعد الركعات الأربع الأولى من صلاة التراويح.

3. أن يسند أداء هذه الدروس إلى الأكثر تميزًا من أئمة المساجد الكبرى.

4. أن يقتصر أداء الدروس على المساجد الجامعة التي تحددها كل مديرية ويعتمدها رئيس القطاع الديني.

5. أن يتم الالتزام بالموضوعات والخطة الدعوية التي يعلنها القطاع الديني أسبوعيًّا طوال الشهر الكريم.

6. تكليف جميع الإدارات والمديريات والتفتيش العام كل فيما يخصه بتكثيف المتابعة على جميع المساجد للتأكد من تنفيذ الخطة الدعوية على النحو الذي يعتمده رئيس القطاع الدينى.

7. قصر العمل في المساجد التي لا تشملها خطة الدروس المعتمدة من القطاع الديني على إقامة الشعائر وفق خطة الوزارة على نحو ما هو قائم بها الآن، سواء بإقامة الصلوات الراتبة فقط دون صلاة الجمعة ، أم بإقامة الصلوات وخطبة الجمعة.