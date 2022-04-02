شكرا لقرائتكم خبر عن الخرسانة الخضراء مستقبل حماية الكائنات البحرية والشواطئ × 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الخرسانة العادية والمعروفة بالخرسانة الإسمنتية، اكد العلماء والخبراء البيئين انها تشكل تهديدا على البيئة والكائنات البحرية، ولذلك ظهر مصطلح الخرسانة الخضراء الذى لجات الية بعض الدول من اجل حماية الشواطئ.
1- الخرسانة الخضراء تعرف بالخرسانة الصديقة للبيئة واسمها التجارى "إيكونكريت" وشارك في تطويرها عالمة بيئة بحرية تسمى شيمريت بيركول فينكل، لحماية السواحل والكائنات البحرية معا.
2-يتم تصنيع هذه الخرسانة من خلال دمج خليط من مواد معاد تدويرها، وبعض المنتجات الثانوية من مخلفات مصانع الحديد والصلب.
3- 70 % من هذه الخرسانة الخضراء قلئمة على مخلفات الحديد والصلب لقدرتها على تحمل الكلوريد و أقل من حيث انبعاثات الكربون الناجمة عنها.
4- ملمس الخرسانة الاسمنية تحت المياه يؤثر احيانا على الحياة البحرية لانها ملساء، فلا تصلح موطنا للكائنات البحرية.
5- ساهم إجراء بعض التعديلات على الحواجز البحرية، التى صنعت من الاسمنت الاملس، بتركيب بلاطات وألواح صديقة للبيئة، بها عدة فتحات وشقوق وثقوب على اجتذاب الكائنات البحرية، واستوطنت بها.
6-هناك 8 دول تستخدم منتجات "إيكونكريت" كحواجز للأمواج في هونج كونج وميناء نوتردام.
7- الأدلة التي تثبت مزايا الخرسانة الخضراء كخرسانة صديقة للبيئة، في تحسين ونمو الكائنات البحرية، لكن لايزال الأمر مختلط، فربما تكون هذة الخرسانة الخضراء، أكثر فعالية في بعض المواقع ، وربما لا تجدى فى أماكن أخرى.
8-تم اجراء تجارب فى 15 ميناء تقريبا حول العالم لاستخدام نفس النوع من خرسانة البيئة، وكانت النتائج كانت إيجابية في كثير من الأماكن ، لكنها لم تحدث أي تأثيرات على الحياة البحرية في بعض الدول ، مثل ماليزيا.
9-كشفت دراسة بجامعة بليموث عن الخرسانة الصديقة للبيئة، أن درجة الحموضة المنخفضة للخرسانة الخضراء، لم تسهم في زيادة تنوع الكائنات البحرية، فى المملكة المتحدة ولا سنغافورة.