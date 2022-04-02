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جهاز تنظيم مرفق الكهرباء: 45 يوما الحد الأقصى لتوصيل التيار للمستثمرين

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن البرنامج الزمنى لتنفيذ توصيل التيار الكهربائي للمستثمرين كالاتي :

1- معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة.

2- إعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية، وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع على الجهد المنخفض وأسبوعين على الجهد المتوسط  من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

3- تسليم المشترك كروكى بتصاريح الحفر خلال يوم واحد .

4- تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع للجهد المنخفض و4 أسابيع للجهد المتوسط، وذلك طبقاً لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة.

5- توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية وتركيب العداد وإطلاق التياربعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات الشركة طبقاً للاتفاق، والانتــــهاء من تنفيذ الأعمال.

6- الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ للجهد المنخفض 17 يوما، وللجهد المتوسط 45 يوما.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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