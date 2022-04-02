578 فعالية فنية وإبداعية بجميع المحافظات في رمضان.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خطة الفعاليات الثقافية والفنية خلال شهر رمضان المعظم والتي تأتى فى إطار الاحتفالات باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي المنعقدة بالتعاون بين وزارة الثقافة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو.

وتهدف الفعاليات إلى الحفاظ على الهوية وتبرز دور الإبداع فى بناء الانسان وتنمية الوعى وتشمل 1479 فعالية فنية وفكرية وإبداعية تقام فى الفترة من 7 حتى27 رمضان ويتم تنفيذها فى مختلف محافظات مصر.

وفيما يلي نستعرض الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

وتضم الفعاليات 578 فعالية فكرية وفنية وإبداعية بجميع محافظات الجمهورية منها سور القاهرة الشمالي الذى يشهد عرض فيلم تسجيلى بعنوان القاهرة القديمة التاريخية من انتاج المركز القومى للسينما، أوبريت هنا القاهرة، فرقة أوبرا عربى، فرقة الحضرة للانشاد الصوفى، كما يستضيف مسرح الطفل بسور القاهرة الشمالي عروض فنية متخصصة وفرق خارجية فنية منها أوركسترا الانامل الصغيرة (صندوق التنمية الثقافية).

كما يتم إقامة عروض سينمائية للأطفال من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، مسرحية مملكة القرود لفريق العرائس بقصر ثقافة جاردن ستي للطفل، عرض كورال أطفال، مسرحيات الفراشات - احكى يا جدو - الزهور الجميلة - الوردة الزرقاء - دندش وأصحاب العصفورة لفريق العرائس بقصر ثقافة جاردن سيتي للطفل، عرض ماريونت، عروض فنية لفرق "الموسيقى العربية –الموسيقى والغناء الشعبى-الأراجوز المصري والعرائس –كورال أطفال – فرقة كورال أطفال ذوى القدرات الخاصة، التخت الشرقي، إلى جانب مجموعة متنوعة من عروض فرق الفنون الشعبية بمختلف ربوع مصر منها التنورة التراثية، بورسعيد، الآلات الشعبية، أسوان، الإنشاد الدينى، الشرقية، العريش، السيرك القومي، الحرية، بنها للموسيقى العربية، المنيا، توشكى التلقائية، مطروح، السباعية للإنشاد الديني، الوادي الجديد، مصطفي كامل للموسيقي العربية، كفر الشيخ ، البحيرة، أسيوط، النيل للموسيقى والغناء الشعبى، الإسماعيلية، وغيرها.

ويستضيف ممشى سور القاهرة الشمالى ومسرح بيت الشاعر مجموعة متنوعة من عروض الفرق الشعبية والمعارض والورش الفنية بالإضافة الى معرض مركزي يضم منتجات الطرق على النحاس – أشغال الحلي -فن الديكوباج، وعرض السيرة الهلالية لفرقة عزت قرشي، افلام تسجيلية، أطلس المأثورات الشعبية.

هذا إلى جانب العديد من الانشطة الأخرى بمواقع ثقافية مختلفة في الأسمرات، النادي الاجتماعي الثقافي بجمعية الشبان المسلمين بالدقي، مؤسسة الفتيات بعين شمس، دار المسنات بمصر الجديدة، مركز شباب مكرم عبيد بمدينة نصر، نادي الهلال الأحمر بالهرم، مركز شباب منشية ناصر، نادي جمعية الخدمات المتكاملة بالعجوزة وجميع الأقاليم الثقافية.​