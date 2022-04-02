وزير الأوقاف: نثمن التزام المصلين في صلاة التراويح بالضوابط والإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأداء المصلين في صلاة التراويح التي بدأ بها المسلمون الليلة أولى شعائر شهر رمضان استلهاما لنفحاته وبركاته، مظهرين وعيًا حقيقيًّا بضرورة المحافظة على بيوت الله (عز وجل) من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية، داعيا الله تعالى أن ينعم بفضله على المسلمين والمصريين بها، وأن يكشف بها الغمة والبلاء عن العالم أجمع.

وأضاف وزير الأوقاف- في تصريحات صحفية اليوم: أن خاطرة التراويح عادت في أول ليلة من ليالي الشهر الكريم، حيث أدى أئمة وزارة الأوقاف خاطرة التراويح بالضوابط التي وضعتها وزارة الأوقاف ما بين 5 إلى سبع دقائق، مشيرا إلى إشادة رواد المساجد بوزارة الأوقاف وتوجيههم الشكر للوزارة على عودة الجو الروحي والإيماني للشهر الكريم بعودة خاطرة التراويح ودروس العلم بالمساجد، مؤكدا أن الوزارة تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها عقب كل صلاة من أهم أولوياتنا خلال الشهر الكريم، "فيجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا في خدمة بيوت الله (عز وجل)"؛ محذراً من التهاون بهذه الإجراءات أو التعليمات بشأن خاطرة التراويح أو درس العصر.

وقال: إن العاملين بالوزارة وبالمشاركة المجتمعية مع المواطنين يواصلون الليل بالنهار في تعقيم المساجد وتعظيم الشعائر؛ حفاظا على بيوت الله واستعدادا لاستقبال شهر رمضان الفضيل، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الأوقاف أن المساهمة في نظافة بيوت الله (عز وجل) وطهارتها، دليل على تعلق القلب بها، وطريق إلى جنة عرضها السموات والأرض، لقوله (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : ( سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ ...الحديث)؛ لذا فقد حث الإسلام على النظافة والطهارة والجمال وجعلها عنوان المسلمين، والله نسأل أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد بفضله ومنه وكرمه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء وسائر بلاد العالمين.

وأكد أن الوزارة قامت بتكثيف برامج الدعوة الإلكترونية والبرامج التلفزيونية والإذاعية خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ / 2022.

وأشار وزير الأوقاف، إلى تكثيف الأنشطة الدعوية الإلكترونية ومسابقات القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، والتي منها برنامج "مع الصائمين" ويذاع يوميًّا على موقع وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومسابقة الأوقاف والجمهورية "بناء الوعي"، وبرنامج "رؤية" للفكر المستنير الجزء الثاني لوزير الأوقاف، ويذاع يوميًّا على قنوات التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم، وبرنامج "سهرة رمضانية" ويذاع يوميًّا على مواقع وصفحات وزارة الأوقاف المصرية، وبرنامج "تلاوات الأطفال" ويذاع يوميًّا على مواقع وصفحات وزارة الأوقاف المصرية، وبرنامج "فتاوى رمضانية" ويذاع يوميًّا على مواقع وصفحات وزارة الأوقاف المصرية.

كما تتضن الأنشط الدعوية برنامج "الملتقى الفكري" ويذاع يوميًّا على قناة النيل الثقافية، وبرنامج "أسوة حسنة" ويذاع يوميًّا على قناة النيل للأخبار، وبرنامج "رجال حول الرسول" ويذاع على الفضائية المصرية، وفقرة دينية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" وتذاع يوميًّا على القناة الأولى، وفقرة دينية ببرنامج "صباحنا مصري" ويذاع يوميًّا على قناة الفضائية المصرية، وبرنامج "شباب عصر النبوة" ويذاع يوميًّا على القناة الأولى، وبرنامج "لقاء الإيمان" ويذاع يوميًّا على القناة الثانية.

وبرنامج "اعرف دينك"، وبرنامج "فتاوى نسائية"، وبرنامج "خواطر رمضانية"، وبرنامج "يوميات امرأة مسلمة"، ومسابقة شهر رمضان 1443هـ ، وتذاع يوميًّا على إذاعة القرآن الكريم، ومسابقة اللواء الإسلامي، بالتعاون مع صحيفة اللواء الإسلامي.

وأوضح أن الخطة الدعوية لشهر رمضان الكريم، تتضمن أيضا العديد من البرامج بمشاركة عدد من الأئمة وقيادات الوزارة، وبرنامج "مساجد مصر" تقديم شباب أئمة الأوقاف ، على القناة الأولى والفضائية المصرية، وبرنامج "أخلاق الصائمين" لشباب أئمة الأوقاف، وبرنامج "خواطر رمضانية" لشباب أئمة الأوقاف، وبرنامج "خاطرة رمضان" على موقع الوزارة وجميع صفحاتها بمشاركة الأئمة والواعظات، وبرنامج "خاطرة دعوية" لوزير الأوقاف، ويذاع أربع مرات يوميًّا، والاحتفالات الرسمية بالعاشر من رمضان، وذكرى يوم بدر، وفتح مكة، وليلة القدر، كما سيتم بث مجموعة من التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية لكبار القراء والمبتهلين على موقع الوزارة وجميع صفحاتها خلال الشهر الفضيل، إضافة إلى العديد من المقالات المقروءة التي تنشر للأئمة والواعظات بعدد من الصحف القومية.

وقال وزير الأوقاف إنه سيتم بث جميع هذه البرامج على البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف، من خلال صفحات الوزارة والجهات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سيتم الإعلان عن مواعيد إذاعة كل برنامج قبل بداية الشهر الكريم بيومين أو ثلاثة.

واختتم وزير الأوقاف حديثه قائلا: نسال الله (عز وجل) أن يجعله شهر يمن وبركة وخير على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.