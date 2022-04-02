محمد اسماعيل - القاهرة - موعد أذان فجر السبت أول ليالي رمضان 2022

الخليج 365:

بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الجمعة المتمم لشهر شعبان، لتبدأ أولى ليالي شهر رمضان 2022 بعد مغرب اليوم حتى فجر السبت 2 أبريل، وقد حددت إمساكية الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان المبارك، وموعد إمساك وأذان فجر أول ليلة للشهر الفضيل بمحافظة القاهرة، على أن يراعي المقيمون خارج المحافظة فروق التوقيت:

علماً بأن موعد أذان الفجر هو 4.16 ص صباحًا.

أما موعد إفطار أول يوم في رمضان السبت 1 من رمضان المبارك، فيأتي أذان المغرب 6:14 مساء، والعشاء والتراويح 7:32 مساءً، ليكون عدد ساعات الصوم 14 ساعة و18 دقيقة.

ويمكنك معرفة موعد أذان الفجر حسب منطقتك (اضغط هنا)