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موعد أذان فجر السبت أول ليالي رمضان 2022

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محمد اسماعيل - القاهرة - موعد أذان فجر السبت أول ليالي رمضان 2022

الخليج 365:

بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الجمعة المتمم لشهر شعبان، لتبدأ أولى ليالي شهر رمضان 2022 بعد مغرب اليوم حتى فجر السبت 2 أبريل، وقد حددت إمساكية الهيئة العامة للمساحة مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان المبارك، وموعد إمساك وأذان فجر أول ليلة للشهر الفضيل بمحافظة القاهرة، على أن يراعي المقيمون خارج المحافظة فروق التوقيت:

علماً بأن موعد أذان الفجر هو 4.16 ص صباحًا.

أما موعد إفطار أول يوم في رمضان السبت 1 من رمضان المبارك، فيأتي أذان المغرب 6:14 مساء، والعشاء والتراويح 7:32 مساءً، ليكون عدد ساعات الصوم 14 ساعة و18 دقيقة.

ويمكنك معرفة موعد أذان الفجر حسب منطقتك (اضغط هنا)

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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