شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: لدينا فريق طوارئ مستعد على مدار الساعة لتلقى البلاغات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه لدينا فرق طوارئ على مدار 24 ساعة على مستوى الجمهورية لإصلاح أي عطل يتم الإبلاغ به، مضيفا أنه لدينا فريق مجهز لاستقبال أي عطل والعمل فورا على حله من فريق متخصص لدينا بالوزارة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أنه لدينا احتياطي كبير يلبى الاحتياجات، وأول مرة نصل 34 ألف ميجا وات ولدينا احتياطتى 12 ألف ميجا وات، لافتا إلى أننا انتقلنا لطفرة كبيرة جدا من بعد عام 2014 بجهد وتوجيهات الرئيس السيسى.

وتابع أن شبكات نقل الكهرباء والتوزيع قطعنا فيها شوط كبير جدا أي إلى مردود ايجابى، مضيفا: يجب غلق الأجهزة الكهربائية من خلال فصل الفيشة عن الكهرباء وأجهزة التسخين كغلاية الشاي والأفران تستهلك كهرباء حتى لا يستهلك كهرباء كثيرة، ولابد من تنظيف التكييف قبل بدء الصيف ليساعد في ترشيد الكهرباء، وأى جهاز في المنزل لا يستخدم يجب فصلة من فيشة الكهرباء".

وأوضح أن محضر سرقة تيار كهربى يكون فيها حبس وحتى ولو تصالح يكون هناك دفع غرامى ممكن تصل ل 12 ضعف للمساعدة في تقليل سرقة الكهرباء، من الممكن وضع الزينة والفرحة ولكن ليس من سرقة التيار الكهربائى.