شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى: الصوم قد يكون حراما إذا هدد حياة الصائم أو قربه من الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حالات يكون فيها صيام المؤمن في شهر رمضان حرام شرعا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المريض المصاب بمرض السكر وحذره الطبيب من الصوم حتى لا يدخل في غيبوبة، حينها يجب عليه الفطر.

وأشار الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إلى أن الصوم يصبح حراما على المؤمن في حال كون الصيام يهدد حياة المريض أو يقربه من الموت.

ووجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رسالة تحذيرية للعاقين بوالديهم قائلا: تلك كبيرة من الكبائر وعليك الذهاب تحت أقدام أبوك وأمك».

وأضاف أنه ينبغي على الأبن أو البنت للذهاب إلى والديها من أجل أن تسترضيهما.

وتابع الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن كل إيذاء للوالدين هو عقوق لهما ويجب على الأبناء أن يكونوا تحت أقدام الأب والأم.

وقال مفتي الجمهورية: لو إنسان عاق والديه وظن أنه لن تنصلح الأمور فهذا إحساس خطأ، متابعا : كلما أقبل الولد على الوالدين وجد إقبالا أشد منهما.