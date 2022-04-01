شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهوريةـ رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأسمى آيات التهاني للقيادة المصرية والشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى ورعاه، وللأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأضاف شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» «أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، والتقدم والازدهار والاستقرار، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ما نقدمه من عمل في هذه الشهر الفضيل من صيام وصدقة وصلوات ودعاء وتلاوة القرآن الكريم وكل خير يقدمه المسلمين، وكل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة».

وتابع مفتي الجمهورية، أن العلم جزء من الرؤية الشرعية للهلال، والمسلمين لم يكونوا أبدا بمعزل عن العلم بل هو جزء من مكونات الشخصية المسلمة، والعلم بكل تطوره وتقدمه هو جزء أساسي من الحياة، مشيرا إلى أن رؤية الهلال تعتمد على الشرع والعلم معا.