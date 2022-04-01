القومى للمرأة ينفى صلته بمقاطع تزج باسم المجلس

القاهرة - سامية سيد - رصد المجلس القومي للمرأة المقاطع المصورة التى جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حملت عنوانا يشير إلى أنه توعية من المجلس القومي للمرأة.

ونفي المجلس صلته بهذه المقاطع المصورة، ويحذر من الزج باسمه في مثل تلك الوقائع أو محاولة الإساءة إليه بأي شكل من الأشكال، حيث إن جميع حملات المجلس التوعوية تهدف إلى السعى إلى تمكين المرأة بالمجتمع فى كافة المجالات، ونشر التوعية بقضايا العنف ضد المرأة، وغيرها من القضايا.

ويهيب المجلس القومي للمرأة بتحرى الدقة وعدم تداول مثل تلك التسجيلات أو الانسياق وراء الشائعات.