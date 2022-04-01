شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العمل بمأمورية الشهر العقارى فى مول سيتى ستارز غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مأمورية الشهر العقارى فى مول سيتى ستارز، غدا السبت، أعمالها، وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، أصدر قرارا بإنشاء مأمورية للشهر العقارى يكون مقرها داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة.

ونص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية وحمل رقم 1635 لسنة 2022، على أن تنشأ مأمورية للشهر العقاري والتوثيق باسم "مأمورية شهر عقاري مدينة نصر ثان" تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، تكون مقرها داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر الكائن بشارع فاطمة بنت مبارك متفرع من شارع عمر بن الخطاب قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة.

وتضمن القرار أن يشمل اختصاص المأمورية الحدود الإدارية لقسم شرطة مدينة نصر ثان، على أن يعدل اختصاص مأمورية شهر عقاري مدينة نصر بإخراج قسم شرطة مدينة نصر ثان من اختصاصها بحسب الحدود الإدارية لكل منهما، ويعمل بذلك القرار اعتبارا من 2 أبريل.