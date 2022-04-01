شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بحلول شهر رمضان مع قادة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية. وتوجه الرئيس العراقي بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعباً بالتقدم والازدهار.

ومن جانبه؛ أعرب الرئيس عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من شقيقه الرئيس العراقي، متمنياً لدولة العراق الشقيقة تحقيق الأمن والاستقرار.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.وتوجه الرئيس بالتهنئة لشقيقه ملك البحرين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً سيادته للبحرين والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار.

وبادل الملك البحريني شقيقه الرئيس التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تقدم بالتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك، داعياً الله أن يُعيدها على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

توجه أمير دولة قطر بالشكر للرئيس على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معرباً عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعباً بالتقدم والازدهار.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفياً مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، حيث تقدم بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم، متمنياً للعراق وشعبها الشقيق كل الخير والازدهار.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة.

وتوجه الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها العزيز نعمة الأمن والاستقرار.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس السيسى، على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

وتقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم.

من جانبه؛ أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، وذلك للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب عن خالص تمنياته لشعب وحكومة السعودية الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة الشهر المبارك.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعباً، داعياً أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.