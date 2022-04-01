شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى مهنئة بحلول رمضان: يأتى بنفحاته العطرة لنستلهم أعظم المعانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
وكتبت السيدة انتصار السيسى علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "شهر رمضان الكريم، الذي يأتي بنفحاته العطرة كل عام لنستلهم فيه أعظم المعاني السامية والقيم النبيلة التي تجدد القلوب والأبدان، داعية الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة".
وتوجهت قرينة الرئيس، بالدعاء أن يحفظ مصر وأن يسدد على طريق الحق والعدل خطى أبنائها، كل عام وأنتم بخير.