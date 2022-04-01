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أكرم القصاص يقدم واجب العزاء فى وفاة والدة شريف عامر.. صور

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القاهرة - سامية سيد - حرص الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 على تقديم واجب العزاء فى والدة الإعلامى شريف عامر الذى يقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

أكرم القصاص
 
أكرم
 
أكرم القصاص فى عزاء والدة شريف عامر
 
أكرم القصاص وشريف عامر
 

وكان شريف عامر قد أعلن وفاة والدته المهندسة شريدان ذو الفقار، أمس الخميس، ونعاها عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

 

وقال عامر: "اكتملت دائرتها. رحلت المهندسة شريدان ذو الفقار في أحب ايام الله و ظأحب الأيام إلى قلبها. انتقلت من الأضيق إلى الأوسع.. اليوم، صرت شيخا.. إلى اللقاء يا أمي".​

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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